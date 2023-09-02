"Одеси не буде, відбудуємо заново": Соловйов закликав вдарити по Україні ядерною зброєю

У пропагандиста Соловйова закликали до ядерного удару по Україні, а потім почали обирати місто-жертву. Серед варіантів атаки прозвучала Одеса.

Росія використала усі можливі засоби, аби придушити спротив українського народу – не вийшло. Тому окупантам не лишається нічого, як біснуватися від безсилля і погрожувати ядерною зброєю.

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На російському телебаченні закликають "бити навідліг"

Ось на одному із нещодавніх ефірів пропагандистського шоу Владіміра Соловйова гості у студії обирали українське місто, по якому можна було б завдати показового удару ядерною тактичною зброєю.

Так, одним із присутніх на передачі був колишній проросійський український політик і народний депутат України 7-го скликання від "Партії Регіонів" Ігор Марков. Саме від нього пролунала пропозиція "бити навідліг". Соловйов підхопив ідею зрадника.

Для цієї мети треба використати те, що вам не подобається...Одеси не буде, заново відбудуємо. А які варіанти? Варіантів, на жаль, більше немає,

– цинічно зауважив рупор Кремля.

Своєю чергою Марков запропонував принести у жертву Львів, бо, мовляв, через це місто союзники постачають Україні зброї.

Одеса святкує день міста

Поки Соловйов мріє про ядерний удар по Одесі, незламна "мама" святкує свій день народження усупереч ворогам. Зі святом місто привітав, зокрема й очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він наголосив, що Одеса – неймовірно багата, бо в неї є Чорне море, самобутня архітектура, культура і традиції. Однак цінність міста полягає не лише в знаменитих "одеських двориках".

Найголовніше твоє багатство – це люди, одесити, іронічні й відважні, горді і щирі, мудрі й підприємливі, справжні філософи оптимізму. А ще ти – героїня. Стільки випало на твою долю, але ти вистояла. Як тоді, так і зараз,

– підкреслив Кіпер.

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