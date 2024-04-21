Б'ють по об'єктах, які вже атакували: Братчук розповів про нову тактику обстрілів Одещини

Вдень 21 квітня росіяни вдарили балістикою по припортовій інфраструктурі Одеси. Вже протягом кількох днів ворог зосередив увагу на балістичних ударах по портовій та припортовій інфраструктурі.

Крім того, окупанти б'ють і по цивільному населенню. Детальніше про російські обстріли Одеси та області 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Наслідки обстрілів

Російські окупанти продовжують точкові ракетні удари. По обіді вони вдарили балістикою по Одещині. Цілили знов по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури. Подібну тактику росіян фіксують вже кілька днів поспіль.

Ворожа тактика сьогодні очевидна – це намагання завдавати точкових ударів. Ворог знову звернув увагу на припортову та портову інфраструктуру, намагається з території тимчасово окупованого Криму атакувати балістикою Одесу та Одеський район. На жаль, є влучання та постраждалі,

– зазначив Сергій Братчук.

Станом на 15:00 відомо про чотирьох постраждалих внаслідок російського удару по Одещині. Мовиться про трьох чоловіків та одну жінку.

"Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки. Зараз оцінюють, скільки саме будинків пошкоджено. Ворог намагається бити по тих об'єктах, по який вже бив чи намагався", – наголосив Братчук.

Росія не лише б'є по припортовій та портовій інфраструктурі. Ворог також гатить і по мирному населенню.

Тактика терору незмінна, вона є для ворога основною – аби змусити людей до певних дій та панічних настроїв. Але Одещина тримається, тому, думаю, у цьому сенсі ворог не досягне мети,

– наголосив Братчук.

Загроза від балістики

Є велика надія, що вже незабаром протиповітряну оборону, зокрема на Півдні, посилять. Зокрема, якщо у Сенаті США підтримають законопроєкт про допомогу Україні, то першими наша держава зможе отримати нові системи ППО.

Найгостріше питання на сьогодні – це балістика. Її фактично неможливо перехопити. Але досвід збиття балістики у Сил оборони є. Збиваються і "Кинджали", і нові Х-69 та "Іскандери" – хоч не так масово, як би хотілося. Знову ж, все залежить від постачань озброєння, кількості ППО,

– зазначив Братчук.

Якщо ж нові системи ППО таки надійдуть в Україну, це якраз допоможе збивати балістику та зменшить ризики й виклики, які постійно генерує Росія.

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