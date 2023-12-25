Частина Одеси залишилася на Різдво без світла: у чому була причина

Жителі частини Хаджибейського району Одеси 25 грудня залишилися без світла. Наразі на місці працюють фахівці, щоб повернути електрику в будинки одеситів.

У компанії наголосили, що про орієнтовний час повернення світла у Хаджибейський район Одеси повідомлять пізніше. Тому закликали громадян слідкувати за оновленнями на сторінках компанії.

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У ДТЕК розповіли, що всі клієнти Хаджибейського району Одеси з 19:38 мають світло у своїх будинках.

У ДТЕК Одеські електромережі зазначили, що цього дня о 16:56 сталося аварійне відключення обладнання на одній із підстанцій Одеси. Через це тимчасово без світла залишилася частина Хаджибейського району, а саме мікрорайон Черемушки.

Наші фахівці вже працюють на місці та з'ясовують причини відключення,

– мовиться у дописі.

Представники компанії зауважили, що там, де це можливо, енергетики в першу чергу перезаживлять об'єкти критичної інфраструктури та клієнтів на резервні джерела живлення. Про подальше відновлення світла у мікрорайоні Черемушки у ДТЕК пообіцяли повідомити, як тільки стане зрозуміла причина аварії та строки її ліквідації.

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