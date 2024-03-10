На Одещині "Шахед" влучив у промисловий об'єкт: там зайнялась пожежа
Джерело:Сили Оборони Півдня
Росія продовжує запускати по території України ударні дрони-камікадзе. Цього разу під ударом опинилась Одеська область.
Росія вночі знову атакувала Україну "Шахедами". Відомо про влучання у підприємство на Одещині.
Дивіться також "Мінус" 900 окупантів і понад 200 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 10 березня
Була пожежа
️В операційній зоні Сил оборони Півдня підрозділи протиповітряної оборони понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів, які заходили і з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини.
20 БпЛА було знищено, з них 11 на Одещині, 6 на Миколаївщині, 2 на Херсонщині та ще 1 на Дніпропетровщині,
– мовиться в повідомленні.
Також відомо, що внаслідок влучання одного з дронів на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Сталося займання, яке оперативно ліквідували рятувальники.
Наслідки влучання на Одещині / фото Сили оборони Півдня
На Дніпропетровщині також є влучання
- Одне із влучань 10 березня сталось на підприємстві на Дніпропетровщині у Новомосковському районі. Приміщення підприємства, куди влучила ракета, зайнялось.
- Внаслідок російського удару постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, він лікуватиметься вдома.
- Крім цього, пізно ввечері 9 березня на території області було збито 2 шахеди в Криворізькому та Нікопольському районах. Загалом, Росія спрямувала проти України 39 "Шахедів". Вдалося збити 35.