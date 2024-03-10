На Одещині "Шахед" влучив у промисловий об'єкт: там зайнялась пожежа

Росія продовжує запускати по території України ударні дрони-камікадзе. Цього разу під ударом опинилась Одеська область.

Росія вночі знову атакувала Україну "Шахедами". Відомо про влучання у підприємство на Одещині.

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Була пожежа

️В операційній зоні Сил оборони Півдня підрозділи протиповітряної оборони понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів, які заходили і з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

20 БпЛА було знищено, з них 11 на Одещині, 6 на Миколаївщині, 2 на Херсонщині та ще 1 на Дніпропетровщині,

– мовиться в повідомленні.

Також відомо, що внаслідок влучання одного з дронів на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Сталося займання, яке оперативно ліквідували рятувальники.

Наслідки влучання на Одещині / фото Сили оборони Півдня

На Дніпропетровщині також є влучання