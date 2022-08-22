На Одещині чули вибух: до цього повідомляли про запуск ракети у напрямку регіону

Зранку 22 серпня на Одещині місцеві мешканці почули вибух. Зауважимо, що перед цим надходили повідомлення про запуск ракети, яка летіла в напрямку області.

Неспокійним видався ранок для мешканців Одеської області. У ній місцеві мешканці повідомили, що чули про вибух близько 10:09, передає 24 канал з посиланням відразу на кілька телеграм-каналів.

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Ворог атакував з Криму

Зауважимо, що в Одеській області сирени увімкнули об 09:53. А об 09:56 надійшло повідомлення про те, що тактична ворожа авіація піднялась у небо над півостровом Крим.



На Півдні лунали повітряні тривоги / Скриншот карти

Через лічені хвилини – об 10:06 – з'явилась інформація про те, що ворог випустив ракети у напрямку Одеської області. А вже об 10:09 повідомили про сам вибух. Невдовзі, об 10:14 інформацію підтвердили на телеграм-каналі "єТривога". Зауважимо, що об 10:17 уже був відбій повітряної тривоги на Одещині.

Зауважимо, що за лічені хвилини після відбою сирени пролунали знову. Але цього разу "почервонів" не лише Південь, а й низка інших областей України. Тож не ігноруйте, будь ласка, сповіщення про повітряну тривогу. Відразу ж відправляйтеся до укриття та перебувайте там доти, поки не буде сигналу про відбій. Це може врятувати вам життя.



Повітряна тривога пролунала у низці областей / Скриншот карти

Ворог не припиняє атаки

У ніч проти 22 серпня російські загарбники обстріляли Харків. Під ворожу атаку потрапила двоповерхова будівля у місті. Про це розповів очільник міської ради Ігор Терехов. Він підкреслив, що окупанти продовжують обстрілювати цивільні об'єкти. Саме ж влучання у споруду сталося о 02:49.

Що стосується деталей, то за словами Ігора Терехова, ворог атакував Харків з Бєлгородської області. Сама ж ракета поцілила в інфраструктурний об'єкт, розташований у Київському районі міста. Внаслідок влучання спалахнула незначна пожежа. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

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