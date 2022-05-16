На Одещині повідомили про вибухи
В Одеській області повідомили про вибухи. У цей час сигнали про повітряну тривогу пролунали у більшості областей України – переважно у центральних, південних та північних регіонах держави.
Про вибухи повідомили ЗМІ з посиланням на жителів як Одеської області, так і самого обласного центру, інформує 24 канал. Наразі слід дочекатись офіційної інформації.
До теми У багатьох областях України повітряна тривога: негайно вирушайте в укриття
У Білгород-Дністровському районі видно дим
"Суспільне" з посиланням на місцеву владу пише, що у Білгород-Дністровському районі Одеської області видно дим. Щоправда, що саме сталось – чи був "приліт", чи це була робота ППО – поки не інформують.
У більшості регіонів України – повітряна тривога
Сирени на Одещині прозвучали близько 8:40, а вже трохи більше ніж через пів години з'явилась перша інформація про ймовірні вибухи. Також повідомлення про повітряну тривогу та прохання пройти в укриття почули жителі Миколаївщини, Кіровоградщини, Вінниччини, Черкащини, Житомирщини, а також Київської області та Києва.
Згодом у більшості з цих регіонів оголосили про відбій. Залишилась небезпека лише на Півдні – в Одеській та Миколаївській областях. Загроза обстрілів минула на Одещині о 9:45.
Росіяни обстрілювали Одещину ракетами 11 травня
Лише кілька днів тому Одеська область потрапила під ворожий ракетний обстріл. Тоді, за словами голови ОВА Максима Марченка, під удар потрапив один з районів області. На щастя, руйнувань та жертв тоді не було.
Марченко повідомив, що мета ворога – зруйнувати інфраструктуру настільки, щоб зробити її непридатною до використання. Проте відсіч цьому дають українські Повітряні сили.Важливо! Через високу ймовірність ракетних атак жителів Одеської області закликають в жодному разі не ігнорувати повідомлення про повітряну небезпеку і одразу йти в укриття.
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Ситуація в Одеській області: коротко про останні новини
- Напередодні на узбережжі Одеси знищили дві великі ворожі міни. Їх викинуло на берег.
- На пляжах Южненської громади наші захисники встановили протипіхотні міни. Тому тут по узбережжю теж ходити заборонено. Попередньо, тут було ще й встановлено протитанкові міни. Це необхідно, аби забезпечити прибережну смугу від ворога.
- 10 травня росіяни вкотре запустили крилатою ракетою в міст через Дністровський лиман. Це сталось вже вчетверте.
- Масштабна атака була на Одещину 9 травня. Ворог запустив по Одесі 7 ракетами. Є загиблий, а кілька осіб отримали поранення.
Дивіться у відео: ранкове звернення Генштабу