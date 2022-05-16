На Одещині повідомили про вибухи

В Одеській області повідомили про вибухи. У цей час сигнали про повітряну тривогу пролунали у більшості областей України – переважно у центральних, південних та північних регіонах держави.

Про вибухи повідомили ЗМІ з посиланням на жителів як Одеської області, так і самого обласного центру, інформує 24 канал. Наразі слід дочекатись офіційної інформації.

До теми У багатьох областях України повітряна тривога: негайно вирушайте в укриття

У Білгород-Дністровському районі видно дим

"Суспільне" з посиланням на місцеву владу пише, що у Білгород-Дністровському районі Одеської області видно дим. Щоправда, що саме сталось – чи був "приліт", чи це була робота ППО – поки не інформують.

У більшості регіонів України – повітряна тривога

Сирени на Одещині прозвучали близько 8:40, а вже трохи більше ніж через пів години з'явилась перша інформація про ймовірні вибухи. Також повідомлення про повітряну тривогу та прохання пройти в укриття почули жителі Миколаївщини, Кіровоградщини, Вінниччини, Черкащини, Житомирщини, а також Київської області та Києва.

Згодом у більшості з цих регіонів оголосили про відбій. Залишилась небезпека лише на Півдні – в Одеській та Миколаївській областях. Загроза обстрілів минула на Одещині о 9:45.

Росіяни обстрілювали Одещину ракетами 11 травня

Лише кілька днів тому Одеська область потрапила під ворожий ракетний обстріл. Тоді, за словами голови ОВА Максима Марченка, під удар потрапив один з районів області. На щастя, руйнувань та жертв тоді не було.

Марченко повідомив, що мета ворога – зруйнувати інфраструктуру настільки, щоб зробити її непридатною до використання. Проте відсіч цьому дають українські Повітряні сили.

Через високу ймовірність ракетних атак жителів Одеської області закликають в жодному разі не ігнорувати повідомлення про повітряну небезпеку і одразу йти в укриття.

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Ситуація в Одеській області: коротко про останні новини

Напередодні на узбережжі Одеси знищили дві великі ворожі міни. Їх викинуло на берег.

На пляжах Южненської громади наші захисники встановили протипіхотні міни. Тому тут по узбережжю теж ходити заборонено. Попередньо, тут було ще й встановлено протитанкові міни. Це необхідно, аби забезпечити прибережну смугу від ворога.

10 травня росіяни вкотре запустили крилатою ракетою в міст через Дністровський лиман. Це сталось вже вчетверте.

Масштабна атака була на Одещину 9 травня. Ворог запустив по Одесі 7 ракетами. Є загиблий, а кілька осіб отримали поранення.

Дивіться у відео: ранкове звернення Генштабу