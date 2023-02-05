Ремонт триває цілодобово: Шмигаль сказав, яка ситуація зі світлом на Одещині

Денис Шмигаль розповів, що у місті досі до 40% людей залишаються без світла. Проте протягом ночі вдалось відновити світло у 200 тисяч абонентів.

Окрім того, зі світлом вже критична інфраструктура. Прем'єр розповів, що він провів нараду з Одеською ОВА. Там, станом на 5 лютого, над ситуацією з електропостачанням працюють міністр енергетики та глава Укренерго.

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Яка ситуація зі світлом на Одещині

В місті все ще до 40% споживачів (280 тисяч) залишаються без електропостачання, діють екстрені відключення,

– заявив Денис Шмигаль.

За його словами, фактично 90% котелень централізованого постачання вже запустили, намагаються під'єднати до генераторів локальні котельні.

"Цілодобово тривають ремонти на підстанції, де напередодні сталася технологічна аварія", – сказав прем'єр.

В Одесу прямують генератори

Паралельно до Одеси зараз прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дадуть змогу під'єднати до електрики більше споживачів,

– заявив Денис Шмигаль.

За словами посадовця, надійшло вже 25 генераторів, ще 50 – в дорозі. Прем'єр розповів, що дав завдання вивчити можливості зі встановлення додаткових джерел генерації безпосередньо в Одесі.

За даними ОВА, в Одеському районі 5 лютого працює 337 пунктів незламності, 295 з них – в Одесі.

Денис Шмигаль пояснив, що ситуація складна: "Працюємо 24/7, щоб якнайшвидше її розв'язати та повернути світло в домівки людей".

Яка ситуація зі світлом на Одещині