На Одещині окупанти зруйнували будівлю Дунайського пароплавства та морвокзал
Джерело:Офіс генпрокурора
Під час нічної атаки росіяни прицільно намагалися знищити портову інфраструктуру на Дунаї. Внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари та будівля "Морвокзалу".
За даними Офісу генпрокурора, пошкоджено резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу", який відреставрували лише 4 роки тому.
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За даними слідства, 2 серпня вночі збройні сили Росії здійснили дронову атаку по Одещині. Ворог атакував об'єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю,
– йдеться в повідомленні Генпрокуратури.
Зазначають, що огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу.
Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю "Морвокзалу" / Фото Генпрокуратури
Будівля Дунайського пароплавства зазнала пошкоджень / Фото Генпрокуратури
Ворог поцілив у ангар із зерном / Фото Генпрокуратури
Наслідки нічної атаки ворога по портовій інфраструктурі Одещини: відео
Ворог продовжує зерновий терор: головне про чергову атаку
- Окупанти атакували південь Одещини дронами-камікадзе типу "Шахед" в ніч проти 2 серпня: влучили по об'єктах портової та промислової інфраструктури.
- Росіяни запустили дрони незвичною траєкторією. В ОК "Південь" повідомили, що зазвичай окупанти запускають безпілотники з берегів якогось одного моря. Втім, цієї ночі "Шахеди" випустили з Азовського через Чорне.
- На атаку відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши про загрозу всім на всіх континентах.