На Одещині окупанти зруйнували будівлю Дунайського пароплавства та морвокзал

Під час нічної атаки росіяни прицільно намагалися знищити портову інфраструктуру на Дунаї. Внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари та будівля "Морвокзалу".

За даними Офісу генпрокурора, пошкоджено резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу", який відреставрували лише 4 роки тому.

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За даними слідства, 2 серпня вночі збройні сили Росії здійснили дронову атаку по Одещині. Ворог атакував об'єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю,

– йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

Зазначають, що огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу.



Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю "Морвокзалу" / Фото Генпрокуратури

Будівля Ізмаїльського морського вокзалу – візитна картка міста. Його побудували у 1972 році, а у квітні 2019 року вперше капітально відремонтували. Адміністрація морських портів України повідомляла, що інвестувала в реконструкцію 52 мільйони гривень.



Будівля Дунайського пароплавства зазнала пошкоджень / Фото Генпрокуратури



Ворог поцілив у ангар із зерном / Фото Генпрокуратури

Правоохоронні органи кваліфікували удар по Ізмаїлу як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки нічної атаки ворога по портовій інфраструктурі Одещини: відео

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