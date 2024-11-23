Його вбила Росія: на Одещині провели в останню путь правоохоронця Вадима Зезюліна

На Одещині 22 листопада відбулася церемонія прощання з Вадимом Зезюліним. 36-річний капітан поліції отримав смертельні поранення внаслідок ворожого обстрілу Одеси.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України. Зазначається, що капітан поліції два дні перебував у лікарні, але 20 листопада його серце зупинилося.

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На Одещині поховали Вадима Зезюліна

Капітан поліції отримав важке поранення 18 листопада під час ракетної атаки ворога по середмістю Одеси. Загалом внаслідок російського удару балістикою загинули 11 людей.

В МВС розповіли, що Вадим Зезюлін родом з Одеси. Службу в органах внутрішніх справ він розпочав з 2014 року.

Усі 10 років присвятив роботі у слідчих підрозділах поліції Одещини. Щирі співчуття рідним та близьким Вадима. Світла пам'ять,

– написали в міністерстві.

На Одещині провели в останню путь Вадима Зезюліна / Фото: Національна поліція

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Вадима Зезюліна. Вічна пам'ять!