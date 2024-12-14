На Одещині та Сумщині повідомляють про вибухи: в регіонах працює ППО

Під атакою ворожих дронів-камікадзе опинилася й Одеська область, там гучно. В регіоні працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Що відомо про атаку на Одесу

Орієнтовно о 02:03 на території Одеської області пролунав сигнал повітряної тривоги через загрозу ударних БпЛА. Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" з акваторії Чорного моря в напрямку вищезгаданого регіону. Незадовго після цього з'явилась інформація про роботу протиповітряної оборони.

В області працює ППО, є збиття,

– написали у місцевому пабліку.

Влада наразі жодної офіційної інформації з цього приводу не оприлюднювала. Водночас про роботу ППО повідомляють у Сумській області. За попередньою інформацією, гучно було у районі Охтирки, проте зауважимо, що цю інформацію станом на зараз також офіційно не підтвердили.

До речі, через роботу ППО також чули вибухи у Києві та біля Черкас. По ворожих цілях працювали оборонці неба. Повідомлялося про падіння уламків у Дарницькому районі столиці, проте ця інформація не була підтверджена місцевою владою.