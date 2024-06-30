На Одещині прогримів вибух: з Чорного моря летіла ракета

Росія продовжує атакувати Південь України. Вранці 30 червня вона запустила з Чорного моря ракету.

Мешканці Одещини повідомили, що чули вибух. Сталося це приблизно о 8:53.

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На Одещину летіла балістика

О 8:50 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, а згодом – про ракету в напрямку Одещини з Чорного моря.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав мешканців регіону подбати про свою безпеку.

Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Балістика в бік Одещини,

– написав він.

Про небезпеку також попереджали моніторингові канали, зокрема, для Білгород-Дністровського району. Там ж додали, що, ймовірно, на Одещину росіяни запустили "Іскандер-М".

Відбій загрози пролунав о 09:09.

Додамо, що у середу, 26 червня, Росія також атакувала Одеську область. Тоді Повітряні сили також попереджали про загрозу балістики з Кримського півострова. Ймовірно, росіяни запустили ракети типу "Іскандер-М" у напрямку Білгород-Дністровського району.