На Одещині пролунали вибухи

Росія увечері 8 грудня запустила ракети. Після цього пролунали вибухи на Одещині.

Гучно у регіоні було о 19:43. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.

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Що відомо про вибухи на Одещині

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 19:17. Повітряні сили попередили мешканців регіону про ракетну небезпеку.

Пізніше стало відомо, що причиною оголошення тривоги була російська тактична авіація над Чорним морем.

Су-57 наближається до Криму. Миколаївщина/східна частина Одещини – уважно,

– писали моніторингові канали.

О 19:38 монітори повідомили про фіксацію 2 крилатих ракет над Одеською областю північно-західним курсом з Миколаївщини. Під загрозою були, зокрема, міста Південне, Роздільна та Буялик на Одещині.

За декілька хвилин ці ракети припинили своє існування. Ймовірно, по них відпрацювала протиповітряна оборона.

Наразі місцева влада ніяк не коментувала можливі наслідки вибухів у регіоні.

О 19:49 в Одеській, а також Миколаївській та Вінницькій областях дали відбій повітряної тривоги через ракетну небезпеку.

У ЦПД прокоментували підготовку Росії до нових обстрілів

Росія продовжує тероризувати українські міста своїми атаками. У Центрі протидії дезінформації кажуть, що вона не змінила своєї тактики та продовжує готуватися до нових злочинів.

Ворог, на жаль, не змінює тактику і підготував ресурс до нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації,

– написав голова ЦПД Андрій Коваленко.

За його словами, щоб припинити постійні російські атаки, потрібний "реальний економічний та воєнний тиск" на Москву.

"Виключно через силу, фізичне знищення російських воєнних спроможностей, або економічне обмеження здатності Росії проводити терористичні удари", – додав Коваленко.

Нагадаємо, що востаннє російська армія масовано обстріляла Україну 28 листопада.

Тоді по мирних українських містах було запущено 188 засобів повітряного нападу. Українській ППО вдалося збити 76 крилатих ракет, 3 керовані ракети та 35 БпЛА.

Росіяни вкотре атакували енергетичні об'єкти у низці областей України. На жаль, були прильоти, після яких українці повернулися до графіків відключення світла.