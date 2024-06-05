На Одещині пролунав вибух
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Цього разу під ударом опинилась Одеська область.
Ввечері 5 червня на Одещині прогриміли вибухи. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.
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Туди рухалась швидкісна ціль
Повітряні сили перед цим сповістили про загрозу використання балістичного озброєння з Криму. Після цього з'явилось повідомлення про те, що на Одещину рухається швидкісна ціль.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що вибух було чути навіть в обласному центрі. Також припускають, що ворог атакував ракетою "Іскандер-М".
Наразі немає офіційної інформації про наслідки цього вибуху. Росія постійно б'є по Одесі та області.
Ворог атакував Одесу "Іскандерами" у травні
- Російські війська вночі проти 1 травня укотре завдали удару по Одесі. Ворог атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" по густонаселених районах міста.
- Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. За його словами, під час того обстрілу ворог обрав Одесу за ключову ціль.
- Він також пояснив, що ці атаки направлені лише на залякування і дестабілізацію морального стану населення. Ілля Євлаш наголосив, що Росія продовжує завдавати удари балістикою, яку дуже складно перехопити та збити.