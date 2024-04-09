"Заважала спати": на Одещині сирену задули монтажною піною

На Одещині у місті Теплодар невідомі задули монтажною піною сирену повітряної тривоги на даху будинку. Ймовірно, це зробили місцеві жителі, яким заважали гучні звуки.

Місцеві телеграм канали опублікували фото, які це підтверджують. Водночас зазначають, що ця система оповіщення – одна з перших встановлених на початку повномасштабної війни.

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Її придбали "своїми силами" і раніше сирену вже намагалися спалити, але тоді фахівцям вдалося відновити система.

Ми розуміємо, що багато хто втомився, когось дратує, інші навпаки приходять і скаржаться, що не чути. Але війна триває. І поки вона продовжується – ми не маємо права її відключати,

— йдеться в повідомленні.



На Одещині піною задули систему оповіщення про тривогу / Фото тг-канали



Хто це зробив – наразі невідомо / Фото тг-канали

Війна триває

Крім того, виведення сирени з ладу особливо проблематичне для Теплодара, оскільки більшість населення міста – люди похилого віку, які не мають сучасних гаджетів. І сирена для них – єдиний спосіб оповіщення про небезпеку з повітря.

Росіяни регулярно атакують Одеську область. Зокрема, у ніч проти 8 квітня в області був приліт. Такі витівки у час війни можуть бути небезпечними і коштувати людських життів.