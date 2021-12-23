На Одещині сталася смертельна ДТП: зіткнулися одразу 3 вантажівки

Поблизу селища Доброслав, що на Одещині, сталася моторошна ДТП за участі вантажівок. Двоє водіїв отримали травми, несумісні з життям.

Трагічний інцидент трапився близько 20:00 на автошляху Одеса – Вознесенськ. На місце оперативно прибула слідчо-оперативна група.

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Загинули водії 2 вантажівок МAN

За попередньою інформацією, водій вантажівки МAN, який прямував у напрямку Вознесенська, хотів об'їхати легковий автомобіль, припаркований на узбіччі. Через це він виїхав на зустрічну смугу. Там чоловік зіткнувся з вантажівкою такої ж марки. 62-річний та 55-річний водії зазнали смертельних травм.



Моторошна аварія на Одещині / Фото Нацполіції



Автомобіль зім'яло вщент / Фото Нацполіції

При цьому позаду першої вантажівки їхала ще одна – марки DAF. Вона також зіткнулася з автомобілями. Втім, водій внаслідок ДТП не постраждав. Тепер правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Інші ДТП на Одещині

Напередодні в Одеському районі рейсовий автобус збив на смерть чоловіка, який перебігав трасу в недозволеному місці. За інформацією правоохоронців, водій автобуса був тверезим.

Раніше сталася трагедію біля села Кошари. Харків'янин, який перебував за кермом Lexus, на величезній швидкості збив пенсіонера, який перебігав дорогу – т акож у забороненому місці.

акож у забороненому місці. На початку грудня водій легковика на чималій швидкості влетів у дерево в Одесі. 25-річний чоловік зазнав серйозних травм. Він загинув ще до того, як на місце аварії прибула карета швидкої.

У поліції попереджають, що проїзд на вказаній ділянці автодороги наразі ускладнено.