На Одещині прогриміла серія вибухів: ворог запустив балістику з Криму

Ворог пізно ввечері 27 вересня запустив ракети по Україні. На жаль, внаслідок цього в Одеській області чули вибухи.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає 24 Канал. Незадовго до цього моніторингові канали повідомляли про загрозу балістики у бік регіону.

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На Одещині чули вибухи

О 22:15 на території Одеської області пролунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено небезпеку.

Моніторингові канали на той час писало про балістику, яка рухалася у бік Одеської області. Вже за кілька хвилин вони повідомили про вибухи. За попередньою інформацією, ворог вдарив "Іскандер-М"

Вибух пролунав в межах Білгород-Дністровського району Одещини,

– писали "монітори".

Водночас є інформація про додаткові пуски ракет, тож небезпека триває до відбою повітряної тривоги. Радимо перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Вже о 23:17 на території Одеської області чули повторні вибухи. Міський голова Одеси повідомив про ворожий розвідувальний дрон, який рухається у напрямку міста.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.