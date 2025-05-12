На Одещині фельдшер "швидкої" коригував російські удари по регіону

На Одещині до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили колишнього фельдшера. Під час роботи на "швидкій" чоловік коригував російські ракетно-дронові атаки по регіону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

Дивіться також Намагалися підірвати наряд поліції: СБУ затримала двох 18-річних агентів Росії з Рівного

На Одещині винесли вирок зраднику

В СБУ повідомили, що засудженим виявився 40-річний колишній фельдшер місцевої станції екстреної меддопомоги, якого росіяни дистанційно завербували в квітні 2024 року.

Тоді він ще працював на "швидкій" і потрапив у поле зору ворожих спецслужб через антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах.

Зловмисник передавав росіянам координати для повітряних ударів по одному з портових міст Одещини. Серед основних цілей ворога були пункти базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби України.

Для збору інформації він використовував свої службові виїзди на виклики, маскуючи шпигунство під роботу фельдшера.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його розвідактивність і затримали влітку 2024 року. Також у процесі розслідування встановлено, що додатково він намагався виявити бойові позиції української ППО, яку ворог сподівався "обійти" під час авіаударів,

– повідомили в СБУ.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у зрадника телефон із доказами роботи на росіян.

Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.