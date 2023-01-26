На Одещині внаслідок ударів пошкоджені 2 об'єкти критичної енергетичної інфраструктури

Російські загарбники продовжують знищувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок масованої атаки 26 січня на Одещині пошкодили 2 об'єкти.

Деталі повідомив голова Одеської РДА Юрій Крук. За його інформацією, поранених немає. Над регіоном працює ППО.

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Глава Одеської ОВА Максим Марченко додав, що внаслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об'єктів енергетичної інфраструктури.

Енергетики вже приступили до ремонтних робіт, але усунення пошкоджень займе певний час. Також дав доручення начальникам районних військових адміністрацій підключити каналізаційні насосні станції до генераторів, там де дозволяє їхня потужність, організувати підвіз води для мешканців та забезпечити роботу Пунктів незламності,

– зазначив Марченко.

Він підкреслив, що влада та енергетики роблять усе можливе для ліквідації наслідків ворожого удару.

Яка зараз ситуація зі світлом на Одещині

Через влучання ворожих ракет є значні проблеми з електропостачанням. В Одеській області 26 січня застосовуються екстрені відключення електроенергії. Графіки погодинних відключень наразі не діють.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону заявив, що ситуація із забезпеченням електроенергією побутових абонентів є вкрай складною. Енергетики та ремонтні бригади вже розпочали ліквідацію наслідків ударів.

Зауважимо, що ще до чергового масованого удару по Україні ситуація на Одещині була не найкраща. У ДТЕК повідомляли, що жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії, оскільки у регіоні встановлені низькі ліміти. У домівках людей світло є лиш по 6 годин. Річ у тім, що встановлені Укренерго ліміти покривають тільки 48% усіх потреб Одещини, з яких лише 15% можна надати населенню та бізнесу.