На Одещині водій збив 2 прикордонників на блокпості: один з них загинув
В Одеській області на блокпості водій здійснив наїзд на прикордонників, які несли службу. Внаслідок аварії один з військовослужбовців загинув.
Інший прикордонник госпіталізований з різними травмами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.
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На Одещині на блокпості насмерть збили прикордонника
В Одеській області ввечері 2 грудня близько 18:00 сталася смертельна ДТП. Так, 66-річний водій ВАЗ не відреагував на дорожні знаки перед блокпостом і збив двох прикордонників. Від отриманих травм один службовець загинув на місці аварії, інший – отримав численні травми.
Наразі водія затримали. Його перевірили на стан сп'яніння – чоловік був тверезим за кермом.
Слідчі поліції вже розпочали кримінальне провадження за фактом порушення ПДР. Наразі встановлюються всі деталі аварії, триває досудове розслідування.