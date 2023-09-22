Готувала удари по об’єктах Одещини: СБУ затримала ще одну зрадницю

В Україні вкотре викрили російську коригувальницю. Вона готувала ворожі удари по 9 об’єктах Одещини.

Зрадниця брала участь у підготовці нової серії повітряних атак Росії на Одеську область. Тепер їй загрожує до 12 років тюрми.

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СБУ затримала зрадницю

Як розповіли правоохоронці, для здійснення ворожих ударів зловмисниця передала окупантам електронні координати 9 об’єктів військової та критичної інфраструктури Одеської області. Серед них – укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди і стратегічно важливі локації залізничного сполучення.

Крім того, російська коригувальниця намагалась відслідкувати напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

Втім, СБУ затримала зрадницю на спробі передачі нових розвідданих окупантам. Російською інформаторкою виявилась мешканка Чорноморська, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала загарбників і активно про це "виписувала" у заборонених соцмережах.

Таким чином, жінка потрапила у поле зору ворожих спецслужб, які згодом дистанційно залучили її до співпраці на користь Росії.

Для отримання розвідданих зловмисниця регулярно їздила маршрутним таксі по території регіону та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників. Отримані відомості вона надсилала окупантам у вигляді текстових і голосових повідомлень та скріншотів електронних карт, на яких позначала українські об’єкти,

– розповіли в СБУ.

На Одещині затримали ворожу коригувальницю / фото СБУ

Що загрожує зловмисниці

Жінці вже повідомили про підозру. Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

СБУ часто викриває зрадників України