На Одещині знову чутно вибухи: людей просять залишатись в укриттях
7 травня 2022 , 11:42Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Одеса"
На Одещині люди повідомляють про звуки вибухів. Перед цим там оголосили повітряну тривогу.
Звуки вибухів пролунали близько 11:38. Приблизно у цей час завили сирени.
До теми Окупанти вдарили двома ракетами по Одеському районі: постраждалих нема
Не виходьте з укриттів
У телеграм-каналах пишуть про можливі ракетні удари. Тому важливо залишатись в укриттях, поки не буде сигналу про відбій тривоги.
Влада поки офіційно не коментувала звуки.
Новина доповнюється...