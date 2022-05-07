На Одещині знову чутно вибухи: людей просять залишатись в укриттях

7 травня 2022 , 11:42
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Джерело:

"Суспільне Одеса"

На Одещині люди повідомляють про звуки вибухів. Перед цим там оголосили повітряну тривогу.

Звуки вибухів пролунали близько 11:38. Приблизно у цей час завили сирени.

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Не виходьте з укриттів

У телеграм-каналах пишуть про можливі ракетні удари. Тому важливо залишатись в укриттях, поки не буде сигналу про відбій тривоги.

Влада поки офіційно не коментувала звуки.

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Автор: Ольга Музика