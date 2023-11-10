На Одещині знову оголосили тривогу: летять БпЛА

В Одеській області вкотре за вечір 10 листопада оголосили повітряну тривогу. Людей попереджають про загрозу.

Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту. Не нехтуйте цим правилом, адже воно рятує життя.

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В Одеській області – знову тривога

Станом на 22:16 в Одеській області знову оголосили повітряну тривогу. Повідомляють, що на Одеський район летять безпілотники. Повітряні сили просять людей перебувати в укриттях.

Що відомо про вибухи на Одещині

У місцевих телеграм-каналах написали, що знову вибухи в Одеській області пролунали орієнтовно о 21:25 10 листопада. В регіоні працювала ППО.

Буквально за декілька хвилин до цього орієнтовно о 21:20 глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в сторону Одеського району летять ударні безпілотники.

Дуже прошу всіх бути в укриттях та триматися якомога далі від вікон. Роботу сил ППО не знімати! Фото та відео не викладати!

– закликав посадовець.

Варто зауважити, що вчергове протягом дня повітряну тривогу на Півдні та Сході України оголосили орієнтовно о 21:17 10 листопада.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Згодом написали, що ворожі "Шахеди" летіли з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, а саме в Чорноморськ.

На Одещині ввечері є два влучання ворога