На Одещині збили "Орлан-10": це зробили із літака, який для цього не пристосований

Росія вночі масовано атакувала Україну. Зокрема, запускала дрони в Одеську область, однак один із них вдалося знищити.

Вночі проти 27 квітня Росія запустила по Україні 34 ракети, 21 з яких вдалося знищити завдяки силам ППО. Водночас над Одеською областю також вдалося збити розвідувальний дрон "Орлан".

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Як це вдалося зробити

Відомо, що розвідувальний безпілотник вдалося знищити з літака Як-52.

Що це за літак Як-52 – спортивно-тренувальний літак, який немає прицілу та кулеметів.

Над Одещиною саме з літака Як-52 вдалося збити російський дрон "Орлан-10", який вів розвідку над містом.

У виданні Defense Express припустили: спеціально для завдань ППО літак Як-52 перетворили на бойовий, вирішивши питання розміщення там озброєння у вигляді кулеметів, боєкомплектів до них тощо.

Росія атакувала Одесу "Шахедами"