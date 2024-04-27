На Одещині збили "Орлан-10": це зробили із літака, який для цього не пристосований
Росія вночі масовано атакувала Україну. Зокрема, запускала дрони в Одеську область, однак один із них вдалося знищити.
Вночі проти 27 квітня Росія запустила по Україні 34 ракети, 21 з яких вдалося знищити завдяки силам ППО. Водночас над Одеською областю також вдалося збити розвідувальний дрон "Орлан".
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Як це вдалося зробити
Відомо, що розвідувальний безпілотник вдалося знищити з літака Як-52.
Що це за літакЯк-52 – спортивно-тренувальний літак, який немає прицілу та кулеметів.
Над Одещиною саме з літака Як-52 вдалося збити російський дрон "Орлан-10", який вів розвідку над містом.
У виданні Defense Express припустили: спеціально для завдань ППО літак Як-52 перетворили на бойовий, вирішивши питання розміщення там озброєння у вигляді кулеметів, боєкомплектів до них тощо.
Росія атакувала Одесу "Шахедами"
- В Одесі внаслідок падіння збитого дрона пошкоджені житлові будинки. За даними міської влади, постраждало щонайменше 14 квартир.
- Перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов заявив, що людей розселюють, їм допомагають відновлювати вікна та двері. Про наслідки ворожого обстрілу розповіли також у ДСНС, Силах оборони Півдня, поліції, МВС та Офісі генпрокурора.
- Через російську атаку вибито шибки в житлових будинках та будівлях, прилеглих до місць падіння уламків.