Повернувся до України та "заліг на дно": в Одесі затримали бойовика "ЛНР"
Джерело:СБУ
Правохоронці затримали українця, який ще з 2014 року працював на Росію. Його судитимуть за участь у терористиному угрупуванні бойовиків "ЛНР".
Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одного учасника терористичної організації "ЛНР". Зловмисником виявився місцевий житель.
Дивіться також У Полтаві затримали скандального фітнес-тренера Романа Заволоку, що публічно ображав воїна
Був командиром підрозділу "Призрака"
Правоохоронці затримали прихильника кремлівського режиму. Ще у 2014 році він брав участь у провокаціях в Одесі на боці Росії.
Тоді, щоб уникнути відповідальності за свої злочини, він втік до окупованої Луганщини та став командиром розвідувального підрозділу підконтрольного Росії угруповання "Призрак", яке потім підпорядкували командуванню 2-го армійського корпусу країни-агресора.
З того часу затриманий воював проти українських військових під псевдонімом "Санта". Зокрема, він брав участь у бойових діях в районі Бахмутської траси.
Згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію і повернувся до Одеси. У місті він намагався "залягти на дно" та уникнути правосуддя.
Під час обшуків за місцями перебування зловмисника виявлено фотоматеріали із доказами його перебування у складі терористичної "ЛНР".
Слідчі повідомили йому про підозру в участі у терористичній організації. Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Триває досудове розслідування.
У Львові судитимуть бойовиків-зрадників
- У Львові судитимуть 19 бойовиків-терористів. Вони виконували "бойові завдання" Росії на території Харківської області. Їх звинувачують у державній зраді. Як стало відомо, мешканці Луганщини у лютому 2022 року добровільно перейшли на бік російських окупантів та вступили до лав луганських бойовиків.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії ці зрадники виконували бойові завдання на території Харківської області.
- Однак, їх затримали на початку вересня 2022 року під час спроби подальшого просування на підконтрольну Україні територію.