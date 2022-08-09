Одеситів попередили про штормовий вітер: коли чекати негоди

В Одесі 10 серпня вируватиме сильний вітер. Місцевих жителів просять бути обачними та не покидати домівок.

Вночі та вдень пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Про це попередили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Людей просять бути вдома

Через погіршення погоди одеська мерія звернулась до одеситів і гостей міста. Просять людей бути пильними та максимально обмежити переміщення і поїздки містом. Особливо це стосується старших людей, дітей і вагітних жінок.

Крім того, закликають не залишати машини під деревами та лініями електропередач. Загалом слід обережно пересуватися під деревами, оскільки під час поривчастого вітру можуть падати гілки та кабелі.

Наприкінці літа ще буде спека

Попри похолодання, у деяких регіонах України в серпні ще буде спека. Наприклад, стовпчики термометрів підіймуться до +41 градуса у Луганській області, про сильну спеку попереджають і херсонців. Таку погоду прогнозують 15 – 16 серпня.

У решті східних та південних областей також буде спекотно, однак температура повітря триматиметься не сягатиме +40.

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