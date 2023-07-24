На тлі масованих обстрілів: в Одесі чоловік зірвав прапор України та кинув його на землю

В Одесі чоловік зірвав прапор України та кинув його на землю. Між порушником та очевидцями спалахнув конфлікт, тому на місце подій викликали правоохоронців.

Інцидент стався 22 липня. Нині порушника затримали й передали слідчим.

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Державний прапор зірвали в Одесі

Увечері 22 липня чоловік у стані алкогольного сп'яніння влаштував конфлікт. Він зірвав прапор України з будівлі, зламав флагшток та кинув стяг на землю. Інцидент стався на вулиці космонавта Комарова.



Порушник зірвав прапор України / Фото Патрульна поліція



Чоловік також зламав флагшток​ / Фото Патрульна поліція

Очевидці намагалися зробити зауваження порушнику, проте чоловік ніяк не реагував на зауваження та поводив себе дуже агресивно. Така поведінка обурила свідків, тому вони викликали поліцію.

Приїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що чоловік був п'яним. Його дії мали ознаки кримінального порушення за статтею 338 "Наруга над державними символами". Санкції статті передбачають штраф у розмірі до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців. Найсуворіше покарання за цією статтею – позбавленням волі на строк до трьох років.



Правоохоронці затримали порушника / Фото Патрульна поліція

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