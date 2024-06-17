В Одесі чули вибух: у напрямку міста летіла ракета

В Одесі пізно ввечері 17 червня пролунав потужний вибух. До цього у місті пролунала повітряна тривога.

Наші військові попереджали про ракетну загрозу для Одеської області. 24 Канал закликає одеситів перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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В Одесі чули вибух

Повітряна тривога в Одесі пролунала о 23 годині 10 хвилин. Повітряні сили попереджали про балістику.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку!

– писали військові.

Згодом Повітряні сили закликали жителів Одеської області перебувати в укриттях. Уже через дві хвилини у місті пролунав потужний вибух. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибух!", – написав міський голова.

Варто зазначити, що моніторингові телеграм-канали писали, що в бік міста летіла авіаційна ракета типу Х-31П або Х-59. За даними моніторів ракета припинила існування у межах Одеського району, а вибухи пролунали у передмісті. При цьому Повітряні сили про загрозу авіаційних ракет нічого не писали.

Уже о 23 годині 22 хвилини військові оголосили відбій повітряної тривоги для Одеської області.

Раніше серія вибухів була у Харкові

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили орієнтовно о 20 годині 08 хвилин. Місцеві кореспонденти розповідали, що за межами Харкова було чутно серію вибухів.

Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 21 годині 55 хвилин повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в Харківській області. Журналісти повідомили про вибухи орієнтовно о 21 годині 52 хвилини та 22 годині 34 хвилини.

Станом на вечір 17 червня влада області та міста ще не повідомила про наслідки удару росіян. Водночас повітряну тривогу у Харківській області скасували о 23 годині 26 хвилин. Водночас небезпека лишилася лише для Вовчанської територіальної громади, оскільки там тривають жорстокі бої між нашими захисниками та російськими окупантами.