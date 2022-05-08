В Одесі та Миколаєві чули вибухи: залишайтесь в укритті

У неділю 8 травня близько 12:50 в Одесі пролунав вибух. Якраз за секунди до цього містяни бачили у небі ракету. Через кілька хвилин вибух пролунав й у Миколаєві.

За попередньою інформацією, ракету над Одесою збили – спрацювала ППО. Але закликаємо місцевих мешканців не покидати укриття.

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Зауважимо, що близько 12:30 у Миколаївській та Одеській областях оголосили повітряну тривогу. Перші вибухи мешканці цих регіонів почули вже за 20 хвилин після оголошення загрози.

Що відомо про вибухи в Одесі

Місцеві ЗМІ почали повідомляти про звуки вибухів о 12:51. У небі можна помітити білий слід – спрацювала ПВО. Тим часом шеф-редактор каналу UA Олексій Мацука повідомив, що у місті було чути 2 вибухи. Згодом стало відомо, що друга ракета таки влучила у свою ціль. Куди саме – повідомить офіційна влада.



Сліди від ворожої ракети в Одесі / Фото Думская

Вибухи у Миколаєві

Про звуки вибухів у Миколаєві повідомили трішки пізніше після Одеси – о 12:57. Більше інформації наразі немає. Тим часом місцеві телеграм-канали пишуть, що вибухи були потужні.

Днем раніше окупанти гатили по Одещині:

Ніч в Одесі та Одеській області минула неспокійно. Повітряні тривоги лунали майже всю ніч.

Загалом впродовж 7 травня окупанти запустили на Одещину 10 крилатих ракет. 4 з них – по області, а решта 6 – по місту. 2 ракети зуміла збити ПВО.

2 ракети поцілили по Одеському аеропорту.

Ще 4 ворожі ракети влучили у меблеве підприємство. Багатоповерхівки поруч – пошкоджені.

8 травня під час повітряної тривоги в Арцизі на Одещині пролунали вибухи. Після цього в місті зникло світло та водопостачання.

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Не коментуйте та не уточнюйте в соцмережах жодної непідтвердженої офіційно інформації. У жодному випадку не викладайте фото чи відео наслідків обстрілів, адже таким чином ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.