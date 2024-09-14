В Одесі чули серію вибухів: на місто летіли ворожі "Шахеди"

В Одесі пізно вночі 14 вересня пролунали потужні вибухи. До цього по всій області лунала повітряна тривога.

Загроза була пов'язана з російськими безпілотниками типу "Шахед". 24 Канал закликає одеситів лишатися в укриттях цивільного захисту.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Тривога в Одеській області пролунала о 00:57. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" з Чорного моря у напрямку регіону.

Увага! Вінницька, Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА,

– писали військові.

Згодом Повітряні сили писали, що група БпЛА перебуває в районі Одеси. Вибухи у місті пролунали о 01:30.

"В Одесі чутно вибухи", – написали кореспонденти Суспільного.

Після цього очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та району перебувати в укриттях, адже ворог атакує ударними безпілотниками.

Повторні вибухи в Одесі пролунали о 01:34. Гучні звуки також чули о 01:41, 01:43 та 01:45. Повітряні сили повідомили, що в Одесі та Чорноморську йде робота ППО по "Шахедах".

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