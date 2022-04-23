Ворог завдав ракетного удару по Одесі: в ОВА закликали вірити у ЗСУ і не знімати фото та відео

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук вкотре звернувся до українців щодо заборони зйомок та розповсюдження фото та відео роботи захисників України.

Братчук закликав їх не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.

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Речник Одеської ОВА звернувся до українців

Сергій Братчук також нагадав жителям України про їхню відповідальність за такі вчинки в умовах воєнного часу.

Віримо у ЗСУ! Користуємося офіційною інформацією і дякуємо нашим захисникам неба,

– додав він.

Що відомо про атаку в Одесі

Одеська міська рада повідомила про ракетний удар по місту. Зазначається, що ворог влучив в об'єкти інфраструктури. Одеський депутат Петро Обухов додав, що ворог вдарив по місту крилатими ракетами та потрапив у житлову будівлі.

Він також наголосив на важливості виконання правила двох стін й закликав не поширювати ні фото, ні точно локацію удару. Обухов підкреслив, що загроза нових ракетних ударів залишається, адже ворог не може підійти до міста.

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