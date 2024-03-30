В Одесі чули вибухи: що відбувається в місті

Пізно ввечері в Одесі чули вибухи. 24 Канал розкаже, яка ситуація в місті

Увечері росіяни атакували кілька регіонів України, зокрема, був удар ракетами по Харкову. Там був приліт по житловій забудові, є поранений.

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З чим пов'язані вибухи в Одесі 30 березня

Повітряні сили та моніторингові канали попередили про небезпеку від "Шахедів". Наразі відомо, що в місті працює ППО.

Іде бойова робота. Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони,

– написали в ЗСУ.

Видання "Думская" повідомило, що в низки споживачів є перебої з електрикою, а в декого взагалі пропало світло. В коментарях люди підтвердили, що світло справді блимає, до того ж у різних районах.

Про те, що на Одеську область летять дрони, мовилося близько одинадцятої вечора. Вони загрожували і Миколаївщині, проте дуже швидко стало зрозуміло, що метою атаки є саме Одеса, зокрема центр міста. За кілька хвилин зафіксували нову групу "Шахедів" на Одесу.

Загалом ситуація розгорталася дуже швидко, адже ударні дрони маневрували і в Центрі України, і на Заході.

Де зараз летять дрони: які райони Одеси та області під загрозою

Моніторингові канали пишуть, що на місто летить близько 12 дронів-камікадзе. Але їх мінусує наша ППО.

Раніше орієнтиром називали Фонтанку і Поскот в Одесі, Коблево, Порт-Аненталь і Чорноморськ в області.

Не забувайте подбати про безпеку – будьте в укриттях!