В Одесі чули вибухи
7 травня 2024, 14:16Читать новость на русском
Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, цього разу під ударом знову опинилась Одеса.
В Одесі 7 травня пролунали вибухи. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
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У Одесі чули вибухи
Про них написали місцеві телеграм-канали. Вони зазначають, що вибухи, ймовірно, лунали в області.
Моніторингові канали писали, о ціль припинила своє існування у межах Одеського району, однак офіційного підтвердження цього немає. Мер міста також закликав одеситів перебувати у безпечних місцях.
Росія постійно цілить по Одесі.
Братчук вказав на особливості атак Росії на Одесу
- Одеса третій день поспіль зазнає ракетних атак балістикою. Сергій Братчук пояснив, у чому полягає тактика ворога. Вечір 29 квітня, ніч проти 1 та 2 травня – росіяни не припиняють тероризувати одеситів. Речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону проаналізував атаки на Одесу.
- За словами військового, противник продовжує бити по Одесі балістикою з Криму. Раніше він надавав перевагу ударам по припортовій інфраструктурі, використовуючи інші ракети, зокрема, такі як протикорабельні "Онікси". Тепер же росіяни переключилися на балістику та мирне населення.
- Тепер, розповідає Братчук, противник використав тактику потрійного удару. У ніч проти 1 травня росіяни запустили три "Іскандери" по Одесі, внаслідок чого є загиблі та поранені.