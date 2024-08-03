В Одесі чули вибухи: туди летіла ракета

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом опинилась Одеса.

Вночі проти 3 серпня у Одесі пролунали вибухи. Відом, що Росія запустила по території України "Шахеди".

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В Одесі неспокійно

У Одесі прогриміли вибухи. Майже одразу після цього Повітряні сили сповістили про те, що туди рухається ракета.

Моніторингові канали пишуть про дві ракети курсом на Южне, що у Одеській області.

Пізніше також моніторингові канали уточнювали, що вибухи пролунали в межах одеського району.

Наразі нічого невідомо про вибухи, які там пролунали. Місцева влада поки не коментувала ситуацію.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність можна врятувати життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

Раніше, 2 серпня, у Одесі двічі лунали вибухи. Відомо, що тоді росіяни запустили кілька ракет типу "Іскандер-М".