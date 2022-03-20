В Одесі чутно стрілянину: працює ППО
20 березня 2022 , 09:55Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Одеса
В Одесі станом на 09:48 20 березня чутно стрілянину. Це працює ППО.
Новину повідомив Сергій Братчук – речник Одеської військової адміністрації. Жодних деталей наразі не розголошують.
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В Одесі чутно стрілянину. Це працює ППО – речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук,
– мовиться у повідомленні.
Тим часом 18 березня в Одесі вогнем ППО знищили російські дрони-розвідники. Братчук зауважив, що "дрони – в пекло, наступними будуть ті, хто їх запускав".
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