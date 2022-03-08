В Одесі чутно вибухи: у штабі заспокоюють – працює ППО

Надвечір 8 березня в Одесі лунають вибухи. Хвилюватися не варто, адже ситуація –під контролем українських захисників. Це робота системи ППО,

Про це повідомив Сергій Братчук, речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Відповідний допис він опублікував о 19:20.

Читайте також Центр Одеси перетворився на фортецю для відсічі нападу ворогів: вражаючі фото

Ситуація в Одесі – контрольована

"Ворог не пройде, все під контролем", – запевнив одеситів Братчук. До слова, напередодні українські військові підбили у Чорному морі ворожий корабель, ОВА показала відео.

Раніше президент Зеленський попереджав про можливе бомбардування росіянами Одеси. Політик попереджав: якщо це станеться, то буде справжнім історичним злочином.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!