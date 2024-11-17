На Одещині внаслідок атаки загинуло двоє людей, поранений неповнолітній

Унаслідок російської атаки на Одещину загинуло двоє людей. Також поранення зазнав 17-річний хлопець.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника ОВА Олега Кіпера. За його словами, на місці атаки працюють відповідні служби.

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2 загиблих на Одещині

"Загинули дві людини. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким", – повідомив Кіпер.

Також, за його словами, поранення дістав 17-річний молодий чоловік.

"Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу", – розповів Кіпер.

Керівник ОВА повідомив актуальну інформацію щодо ситуації в регіоні.

Станом на зараз в Одесі почало поступово відновлюватися водопостачання. Триває усунення наслідків ворожих обстрілів, аби повернути до абонентів в місті та області тепло та електроенергію,

– уточнив посадовець.

Раніше голова обладміністрації повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждала енергетична інфраструктура Одеської області, зокрема є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

В Одесі розгорнули близько 445 пунктів незламності, ще 357 за потреби буде відкрито додатково.