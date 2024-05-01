В Одесі гучно: там прогриміли вибухи
Російська окупаційна армія продовжує цинічно завдавати ударів по містах України. Пізно ввечері 1 травня в Одесі пролунали вибухи.
Про це повідомила журналістка 24 Каналу, що перебуває у місті. Деталі про вибухи в Одесі читайте в матеріалі.
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В Одесі прогриміли вибухи
Загарбники жодного дня не вгамовуються та тероризують населення України. Пізно ввечері в середу, 1 травня, в Одесі жителі міста чули вибухи.
В Одеській області сигнал повітряної тривоги лунав о 21:55. В Повітряних силах через хвилину повідомили про загрозу балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!,
– йдеться в повідомленні.
Вже о 21:58 в Одесі прогриміло 2 вибухи.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов о 22:18 зазначив, що ворожа ціль зникла.
Росія атакувала Одесу в ніч на 1 травня: чим вдарили окупанти
- Ілля Євлаш зазначив, що ворог обрав зараз собі за ключову ціль Одесу. Раніше він бив і продовжує бити в тому числі по Харкову. Цього разу противник атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди.
- За його словами, ці атаки направлені лише на залякування і дестабілізацію морального стану населення.
- Речник Повітряних сил наголосив, що Росія продовжує завдавати удари балістикою, яку дуже складно перехопити та збити.