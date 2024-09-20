"Знайомий посадив на підвіконня": в Одесі 4-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки

В Одесі правоохоронці розслідують обставини травмування 4-річного хлопчика. Дитина випала з вікна п'ятого поверху.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області. Хлопчик отримав серйозні травми та був госпіталізований у тяжкому стані.

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В Одесі дитина випала з вікна

Учора, 19 вересня, вдень медики повідомили поліції про те, що дитина випала з вікна багатоповерхового будинку на вулиці Космонавтів.

Слідчі з'ясували, що за день до події 28-річна жінка приїхала в гості до знайомого разом із маленьким сином та подругою. Пізно ввечері компанія розпивала алкоголь, і після цього мати не повернулася додому з дитиною, а залишилася ночувати в квартирі знайомого.

Наступного дня, коли жінка була з друзями в одній із кімнат, її чотирирічний син перебував на кухні із 25-річним гостем. За словами чоловіка, на прохання дитини він посадив його на підвіконня, а потім відволікся. Хлопчик уперся руками в москітну сітку і випав із вікна.

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