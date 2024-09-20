"Знайомий посадив на підвіконня": в Одесі 4-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки
В Одесі правоохоронці розслідують обставини травмування 4-річного хлопчика. Дитина випала з вікна п'ятого поверху.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області. Хлопчик отримав серйозні травми та був госпіталізований у тяжкому стані.
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В Одесі дитина випала з вікна
Учора, 19 вересня, вдень медики повідомили поліції про те, що дитина випала з вікна багатоповерхового будинку на вулиці Космонавтів.
Слідчі з'ясували, що за день до події 28-річна жінка приїхала в гості до знайомого разом із маленьким сином та подругою. Пізно ввечері компанія розпивала алкоголь, і після цього мати не повернулася додому з дитиною, а залишилася ночувати в квартирі знайомого.
Наступного дня, коли жінка була з друзями в одній із кімнат, її чотирирічний син перебував на кухні із 25-річним гостем. За словами чоловіка, на прохання дитини він посадив його на підвіконня, а потім відволікся. Хлопчик уперся руками в москітну сітку і випав із вікна.
Схожі інциденти в Україні: коротко
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- У Звягелі, що в Житомирській області, в березні цього року із вікна багатоповерхівки випав 5-річний хлопчик. На жаль, від отриманих травм дитина загинула.
- Нещодавно стало відомо, що на Позняках у Києві 2-річна дівчинка випала з вікна 3 поверху, коли гралася. На щастя, дитина вижила.
- Цьогоріч в лютому у Саксаганському районі Кривого Рогу в одному з дворів було знайдено тіло дитини. Так, 12-річна дівчинка випала з восьмого поверху житлового будинку. На місце трагедії прибула швидка і намагалися реанімувати дівчинку, однак, це не дало результату і школярка померла.