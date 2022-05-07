В Одесі лунають вибухи: залишайтесь в укриттях

В Одесі 7 травня пролунали вибухи. За інформацією низки місцевих ЗМІ, люди бачили в небі ракети, а також українські сили ППО.

Як заявили в Одеській міській раді, вибухи пролунали під час повітряної тривоги, яка станом на 14:20 все ще триває.

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Більше інформації про обстріл Одеси у міськраді не надали. Однак місцеві телеграм-канали пишуть, що працюють засоби ППО та винищувальна авіація. Згодом у небі над Одесою помітили густий чорний дим. Людей закликають залишатися в укритті до кінця сигналу повітряної тривоги.

Небо в Одесі після авіаудару / Фото з телеграм-каналів "Суспільне Одеса", "Труха"

Зауважимо, що сигнал повітряної тривоги оголосили 7 травня приблизно о 13:45. Загроза авіаудару зберігається по всій території України.

Обстріли на Одещині 7 травня: що відомо

Зауважимо, що вже не вперше за добу окупанти завдали ракетного удару по Одещині. Звуки вибухів пролунали близько 11:38. Приблизно у цей час завили сирени.

Ввечері 6 травня окупанти вдарили двома ракетами по Одеському районі. На щастя, люди не постраждали. Глава Одеської ОВА Максим Марченко просив жителів довіряти тільки офіційним повідомленням, а не тій інформації, яка шириться в мережі.

4 травня ворог також атакував Одещину. Було кілька ракетних ударів. Однак теж обійшлось без жертв.

3 травня росіяни випустили по регіонах 18 крилатих ракет. Тоді "прилетіло" і в Одеську область.

2 травня загарбники з ракет обстріляли вже саму Одесу. Одна з ракет влучила у житловий будинок. Внаслідок удару загинув 15-річний хлопець, а 17-річна дівчина потрапила до лікарні. Її стан оцінювали як середньої важкості. Крім того, тоді пошкодили одну з церков Московського патріархату.

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В укритті треба перебувати, поки не оголосять сигнал про відбій тривоги. Про нього скажуть на офіційних ресурсах. Якщо з певних причин немає можливості піти в укриття, слід дотримуватись хоча б правила двох стін вдома. Одна стіна стримуватиме ударну хвилю, інша – захищатиме від уламків.