В Одесі група п'яних людей напала на активістів, які демонтували радянську табличку

Біля скверу Героїв Прикордонників громадські діячі намагалися зняти меморіальну дошку з гербом СРСР та російськомовним написом. На них напала група людей, які неадекватно себе поводили – почалася масова бійка.

На подію відреагували в поліції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на проєкт "Деколонізація.Україна".

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Що відомо про масову бійку в Одесі

Протягом вихідних 17 – 18 травня громадські діячі знесли низку меморіальних дощок та адресних табличок на честь російських і радянських діячів. Серед них були, зокрема, письменник Олександр Пушкін, радянський лейтенант Петро Шмідт, Герой Радянського Союзу Дмитро Медведєв та чекіст Микола Гефт.

Голова громадської організації Вадим Поздняков у коментарі Суспільному пояснив, що спочатку люди були незадоволені фактом демонтажу, але фізичної агресії ніхто не проявляв – тривала дискусія.

Пізніше зі сторони двору вибігли люди, які поводилися неадекватно. За його словами, вони виглядали як в стані чи алкогольного, чи наркотичного сп’яніння. Вони почали кидатися з кулаками на людей, які там були – почалася бійка.

Ми розуміємо, контингент був специфічний, районний, який вирішив "під шумок" побитися та пограбувати. Зараз хлопці плюс-мінус окей, тобто, в принципі, обійшлося не на стільки все погано, як могло б бути. Поліцію викликали, заяви написані щодо всього цього, щодо крадіжок, щодо побиття,

– розповів Поздняков.

У громадській організації "Робимо вам нерви" зауважили, що один з постраждалих хлопців – із множинними синцями та саднами, розсіченням голови, в іншого – вкрали телефон. Попри всі факти, працівники поліції, приїхавши на місце, мали більше питань за демонтаж радянської символіки, а не за побиття і крадіжку.

Своєю чергою у поліції повідомили, що за даним фактом розпочаті два кримінальні провадження. Поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, що в березні в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці кваліфікували подію як умисне вбивство, вчинене на замовлення, ймовірно, російських спецслужб. В активіста вистрелили двічі з короткоствольної зброї. Підозрюваний у вбивстві – військовий, який вчинив дезертирство.