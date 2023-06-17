В Одесі частково зникало світло: у чому причина

В Одесі 17 червня вимкнули світло. Сталося це через аварію на високовольтних підстанціях Одещини. Енергетики, де це можливо, заживлюють споживачів на резервну лінію.

Як розповіли у ДТЕК, аварійне відключення сталося о 15:09 на високовольтних підстанціях іншої енергокомпанії.

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Без світла тимчасово були одесити, що проживають у:

Київському,

Хаджибейському районах міста.

Що робити, якщо вимкнули світло

Станом на 15:35 вдалося відновити електропостачання для жителів Одеси. Проте залишається частково знеструмлений Одеський район.

У разі відсутності електропостачання споживачам пропонують:

Перевірити на сайті ДТЕК, чи вже не зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на фейсбук-сторінці ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті ДТЕК.

Додамо, що військова адміністрація Одеської області звертає увагу жителів та підприємців на необхідність економити електроенергію. Це пов'язано з дефіцитом потужності в об'єднаній енергосистемі України. Також зазначимо, що українські електростанції активно проводять масштабну ремонтну кампанію, спрямовану на підготовку до наступного опалювального сезону.

Чи будуть влітку екстрені відключення

Як пояснив 24 Каналу директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Володимир Омельченко, влітку необхідність відключень може виникнути в енергодефіцитних регіонах. Однак якщо до цього й дійде, вони будуть нетривалими й застосовуватимуться, найімовірніше, в пікові години.

Водночас системним явищем цього літа відключення не стануть. Такої ж думки дотримується й аналітик Юрій Щедрін. За його словами, на сьогодні та в найближчій перспективі потужності в українській мережі вистачає.