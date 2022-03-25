В Одесі попрощалися зі загиблими захисниками-Героями
Джерело:АрміяInform
Одесити 24 березня попрощалися зі захисниками, які загинули у війні за Україну. В останню путь військовимх проводили поблизу гарнізонного Будинку офіцерів.
Жителі Одеси попрощалися зі своїми земляками, які загинули, захищаючи Україну від повномасштабного вторгнення російських загарбників.
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В Одесі попрощалися зі загиблими воїнами
Церемонія прощання з Героями відбулась 24 березня в Одесі, біля гарнізонного Будинку офіцерів. Провести військових в останню путь, окрім батьків та близьких, прийшли жителі міста, а також бойові побратими полеглих.
Борючись з росіянами, свої життя віддали
- старший солдат Блажко Віктор Вікторович,
- рекрут Оганезов Сергій Сергійович,
- сержант Горячко Олександр Євгенович,
- рекрут Лавріненко Едуард Валентинович,
- старший матрос Мєркур’єв Олександр Вікторович,
- матрос Дудка Микола Миколайович,
- матрос Янке Дмитро Андрійович,
- старший солдат Нерубайський Юрій Вікторович.
За традиційним військовим ритуалом труни загиблих Героїв покрили синьо-жовтим прапором. Після завершення церемонії родинам полеглих воїнів командувач ВМС зі словами співчуття та підтримки передав грамоти пошани та скорботи.
Поховали загиблих захисників як в Одесі, так і в інших територіальних громадах області.
В Одесі попрощалися зі загиблими воїнами: Фото АрміяInform
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