В Одесі прогриміли вибухи: місто під атакою ворожих дронів

В Одесі пізно ввечері 22 квітня пролунали вибухи. У місті оголосили тривогу через загрозу ворожих ударних дронів.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 22:13. Повітряні сили писали, що у напрямку регіону рухаються ворожі безпілотники.

Групи ударних БпЛА з акваторії Чорного моря – у напрямку Одещини,

– написали військові.

За даними кореспондентки 24 Каналу, вибухи у місті пролунали близько 22:50. Згодом гучні звуки у місті також підтвердив і міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибухи!", – написав він.

До цього мер закликав жителів Київського району бути уважними. Окрім того, він закликав одеситів та гостей міста перебувати у безпечних місцях.

О 22:53 Повітряні сили попередили, що ворожі безпілотники з Чорного моря рухаються курсом на Одесу/Чорноморськ.

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