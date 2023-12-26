В Одесі пролунали гучні вибухи: повідомляють про роботу ППО
Російські загарбники ввечері 26 грудня атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Зрештою гучні вибухи пролунали в Одесі.
Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу в Одесі. За попередніми даними, це працювала українська протиповітряна оборона.
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В Одесі чули потужні вибухи
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23 годині 44 хвилини. Тоді військові попереджали про рух російських безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" у напрямку Одеси.
Увага! "Шахед" з Чорного моря прямує у напрямку Одеси!
– мовиться у дописі Повітряних сил.
Крім того, очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до кінця відбою повітряної тривоги. Він також попросив берегти себе і своїх рідних.
Уже близько 23 години 56 хвилин у самій Одесі пролунали потужні вибухи. За даними моніторингових телеграм-каналів, всі гучні звуки пов'язані з роботою української ППО по ворожих об'єктах.
Тим часом кореспондентка 24 Каналу, яка наразі перебуває в Одесі розповіла, що звуки були дуже дивними і здавалося "ніби хтось заводить машину".
"Був сильний бах, заревіли сигналізації", – розповіла вона.
Наразі достеменно невідомо, які наслідки вибухів в Одесі й чи є там постраждалі. Станом на 0 годин 12 хвилин 27 грудня повітряна тривога по всій Одеській області ще триває.
До цього ворог атакував Одеську область на Різдво
- Росіяни атакували південь нашої держави пізно ввечері 24 грудня. Так, атака тривала понад 6,5 годин, а нашим силам ППО вдалося збити 22 ударних безпілотники лише у межах командування ОК "Південь".
- Згодом у Силах оборони Півдня України повідомили, що в Одеській області уламки збитого російського безпілотника пошкодили припортову інфраструктуру та складські приміщення. Там також виникла пожежа, яку миттєво приборкали вогнеборці.
- Зрештою у Повітряних силах розповіли, що загалом ворог випустив по Україні того дня 31 "Шахед". Наша ППО збила 28 ударних дронів-камікадзе.