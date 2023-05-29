В Одесі почули звуки вибухів: в регіоні повідомили про роботу ППО

Вночі в Одеській області пролунали потужні звуки вибухів. Росіяни атакували регіон, а протиповітряна оборона збиває ворожі цілі.

Близько 01:43 29 травня в Одеській області пролунали звуки вибухів. Згодом голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук підтвердив, що в регіоні працює ППО.

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Окупанти атакували Одеську область

Сергій Братчук повідомив, що звуки вибухів в Одесі – бойова робота ППО триває. Він закликав місцевих жителів слідкувати за новинами, довіряти офіційній інформації та, звичайно ж, вірити в ЗСУ.

Віримо та підтримуємо ЗСУ! Поки моніторте інфопростір та почистіть свій Телеграм,

– написав він.

Моніторингові канали повідомили, що окупанти атакують Одесу з моря. У цей же момент росіяни запустили БпЛА по Київській області з Півночі.

Вночі 29 травня неспокійно: ППО працює в багатьох областях

Вночі 29 травня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе, через що повітряну тривогу оголосили в більшості регіонах країни.

Станом на 02:24 про роботу ППО, окрім Одеси, офіційно повідомили у Києві та Вінницькій області.

Окрім Вінниччини, про роботу ППО повідомили у Києві та Вінницькій області. Також станом на 03:03 ЗМІ повідомляли про невідомі звуків вибухів у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях. Офіційних повідомлень по цих регіонах на цю мить немає.

Якщо у вашому місті оголошена тривога, перебувайте в укриттях. Не фіксуйте та не поширюйте кадри роботи ППО та можливих "прильотів".