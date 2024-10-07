В Одесі пролунали потужні вибухи: якою була загроза для міста

В Одесі ввечері 7 жовтня пролунали вибухи. По всій області оголосили тривогу.

Загалом було чутно кілька потужних вибухів. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.

До теми У Запоріжжі прогриміли повторні вибухи

Що відомо про вибухи в Одесі

Тривогу в Одеській області оголосили о 19:44. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу,

– писали військові.

Самі вибухи пролунали у місті через 3 хвилини, о 19:47. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу. Загалом в Одесі чули кілька потужних вибухів.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та району перебувати в укриттях до кінця відбою. Гучні звуки в місті також підтвердив і міський голова Геннадій Труханов.

За даними місцевих телеграм-каналів, всього у місті чули три вибухи. Моніторингові пабліки також писали, що вибухи пролунали в межах Одеси, а ворог застосував для удару 2 балістичні ракети "Іскандер-М".

Станом на 20:14 повітряна тривога в місті закінчилася. Наразі ні в ОВА, ні в мерії не повідомляли про наслідки вибухів у місті.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.