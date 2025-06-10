В Одесі пролунали вибухи: місто під атакою ударних БпЛА

Російські військові продовжують терор українських міст. Так, вночі 10 червня, в Одесі було чутно вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника ОВА та міського голови.

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Вибухи в Одесі

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Росіяни ввечері 9 червня вкотре запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Зазначимо, що близько 1 години ночі 10 червня в Повітряних силах попереджали жителів Одеської області про небезпеку. Зокрема, там інформували про рух БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Близько о пів на 2 годину ночі стало відомо, що в Одесі пролунали вибухи.

Так, о 1:14 глава ОВА Олег Кіпер інформував про ворожу атаку дронами.

Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!

– ішлося в повідомленні.

Мер Одеси Геннадій Труханов також підтвердив, що в місті чутно вибухи.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.