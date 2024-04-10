В Одесі пролунали потужні вибухи: є постраждалі

Вдень 10 квітня ворог вкотре цинічно атакував південні області нашої держави. Так, під ударом опинилася Одеса.

У Повітряних силах повідомляли про загрозу балістичного озброєння для південних областей. Вже згодом в Одесі пролунало кілька потужних вибухів.

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В Одесі пролунали потужні вибухи

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Орієнтовно о 18:17 моніторингові канали повідомили про ракету, яка рухалася у напрямку Одеси. Майже відразу у місті пролунав потужний вибух. Однак, на жаль, майже одразу у місцевих пабліках повідомили про повторний вибух.

Згідно з оприлюдненими даними моніторингових каналів, російські загарбники могли вдарити по місту балістикою. Зазначається також, що до відбою є загроза повторних пусків.

Повідомляється також, що ймовірно, пуски ракет були з району села Войкове, Первомайського району, що на території тимчасово окупованого Криму.

Станом на 18:34 повітряна тривога оголошена для Сумської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Одеської та Донецької областей.

Що кажуть в Одеській ОВА

Перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов о 18:50 в етері телемарафону розповів, що з ранку ворог вже застосував по місту та області 9 балістичних ракет "Іскандер-М".

З того моменту наразі відомо про 2 постраждалих, один з них - у тяжкому стані. Однак лікарі надають йому усю необхідну медичну допомогу.

5 хвилин тому ми отримали ще одну трагічну звістку про те, що ще двоє цивільних осіб постраждало, лікарі зараз борються за їхні життя,

– розповів він.

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