В Одесі пролунала серія вибухів
В Одесі ввечері 27 лютого пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО в місті.
Про вибухи в Одесі повідомили журналісти 24 Каналу, котрі перебувають у місті.
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Що відомо про вибухи в Одесі
О 21:26 в Одесі оголосили повітряну тривогу.
В Повітряних силах о 22:34 повідомили, що БпЛА типу Shahed змінили курс на Одесу. Там наголосили перебувати в укриттях.
Близько 22:30 в мережі зазначали про те, що в Одесі "шумно".
Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, о 22:30 в телеграм-каналі закликав жителів міста перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги.
Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Роботу ППО знімати заборонено!,
– зазначили в Одеській ОВА.
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- Ще о 21:27 Повітряні сили повідомили, що БпЛА з Чорного моря летять в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
- Згодом в телеграм-каналах зазначали, що безпілотники летять у бік Одеського району, кількістю до 3 одиниць.
- Згодом о 21:49 у Силах оборони Півдня України зазначили, що йде бойова робота в Одеській області.
- О 22:18 Повітряні сили повідомили про БпЛА в Лиманському районі Одеської області, який тримає північний курс.
- О 22: 28 моніторингові телеграм-канали розповіли про рух БпЛА вздовж Одеси.
- Вже о 22:30 в мережі зазначили про вибух в місті.