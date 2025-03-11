В Одесі пролунали вибухи: росіяни атакували балістикою

Росіяни запустили ракети по мирних містах увечері у вівторок, 11 березня, внаслідок цього в Одесі пролунали вибухи. Незадовго до цього повідомляли про загрозу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Геннадія Труханова. Зауважимо, що на момент вибуху у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Дивіться також Ворог знову запустив "Шахеди": які області України під загрозою атаки

Що відомо про вибухи в Одесі

Повітряну тривогу на території Одеської області оголосили орієнтовно о 20:14. Повітряні сили повідомляли загрозу застосування балістичного озброєння у регіонах, де оголошено небезпеку. Згодом сповістили про ціль, яка рухалася у напрямку Одеси, закликавши перебувати в укриттях.

В місті чутно вибух,

– написав Геннадій Труханов.

Зауважимо, за даними моніторингових каналів, вибух пролунав у межах міста. За попередньою інформацією, росіяни для атаки застосували одну балістичну ракету типу "Іскандер-М". Загроза балістики та атаки безпілотників триває до закінчення повітряної тривоги.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, напередодні ввечері Росія також атакувала Одесу дронами. Внаслідок цього є пошкодження господарських і складських приміщень на різних ділянках міста загальною площею понад 2780 квадратних метрів. Інформація про загиблих і постраждалих не надходила.